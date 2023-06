Codice della strada | Salvini | “Patente sospesa a chi guida parlando al cellulare”

(Di lunedì 19 giugno 2023): "Per i neopatentati l'impossibilita' dire auto di grossa cilindrata per i primi tre anni e la sospensioneper chi è viene trovato con il telefonino alla". Giovedì 22 giugno le nuove regole saranno in Consiglio dei ministri

Secondo ildeontologico, oltre ad avere il dovere di fedeltà all'assistito, deve evitare ... Diddi ha difeso alcuni membrifamiglia Casamonica, parte del clan mafioso finito nel processo ...Per le sanzioni relative alle infrazioni alStrada e le altre multe - diverse da quelle per violazioni fiscali o di obblighi contributivi e previdenziali - non si pagano gli interessi, ...Il portavoceProcura federale belga ha fatto sapere che i giudici 'non hanno preso alcuna ... che continueranno già domani 20 giugno, come prevede ildi istruzione belga, con un nuovo ...

Normativa Codice Della Crisi e Manuale Licenze Nazionali 23-24: le novità introdotte dalla FIGC, la... TuttoReggina.com

Stasera 19 giugno su Italia 1 va in onda White Elephant Codice criminale, thriller del 2022 con Bruce Willis. Stasera, 19 giugno 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda White Elephant Codice criminal ...Ischia controll dei carabinieri della stazione di Procida hanno denunciato due persone rispettivamente titolari di un B&B ...