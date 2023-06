Codice appalti | 26 giugno presentazione delle regole su e - procurement

... cioe' le regole tecniche per l'e - procurement in attuazione del nuovodei contratti ... "Il nostro sistema di- segnala il direttore di Agid, Mario Nobile - e' tra i piu' digitalizzati d'...Gli standard sono condivisi a livello mondiale, i goal definiti dall'Onu e dalla direttiva Europea sulla due diligence di Supply Chain, il nuovodegli(Decreto legislativo 31 marzo ...Ildegliprevede infatti una serie di garanzie per le ditte aggiudicatrici sia nei tempi che nei modi. Per esempio l'eventualità di un subappalto che ad oggi non si può prevedere ma ...

Codice Appalti 2023: la digitalizzazione Lavori Pubblici

"Grazie ad Azione e Italia Viva vengono ripristinate le premialità per le imprese che posseggono la certificazione per la parità di genere, un'importante misura introdotta dal governo Draghi per promu ...2' di lettura 19/06/2023 - La territoriale fermana presenterà la quarta edizione dell’Osservatorio Burocrazia, con un lavoro quest’anno tutto dedicato al tema degli appalti pubblici. L’evento dal tito ...