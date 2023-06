(Di lunedì 19 giugno 2023) I carabinieri sono intervenuti questa mattina ad?, in via principe di Piemonte, per il decesso di un uomo ancora non identificato. Potrebbe trattarsi di un....

hanno aperto la porta a un'ipotesi choc: non è escluso che l'uomo possa essere statoal ... però, anche che l'agguato di Bagnoli sia stato motivato da una sorta di rappresaglia contro i

Clochard ucciso di botte a Pomigliano d'Arco: le percosse da due persone non identificate ilmessaggero.it

L'uomo sarebbe stato violentemente percosso da due persone ancora non identificate. A far luce sulla dinamica sarà l'autopsia. Indagini a tutto tondo ...I carabinieri sono intervenuti questa mattina a Pomigliano d’Arco, in via principe di Piemonte, per il decesso di un uomo ancora non identificato. Potrebbe trattarsi ...