I carabinieri sono intervenuti in via Principe di Piemonte dove è stato trovato il cadavere di un uomo, ancora non identificato e che dovrebbe essere un. Subito sono scattate le indagini che ......averlo minacciato ecolpendolo con una testata e fratturandogli il setto nasale. La Redazione http://bari.ilquotidianoitaliano.it/ ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Cronaca Bari,...L'agente avrebbe sparato diversi colpi mentre a terra venivacon una spranga. Ai ... mentre ilal Vecchio Pellegrini e non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Polizia di ...

Clochard pestato a morte a Pomigliano d'Arco - Cronaca Agenzia ANSA

Sarebbe stato violentemente percosso da due persone ancora non identificate: è morto così, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, un uomo a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. Probabilmente un c ...Nuove intercettazioni choc: "Ho caricato una stecca amò, bam. Per terra è andato a finire". A indagare sui colleghi è stata la Squadra Mobile, per il questore un segnale di grande maturità ...