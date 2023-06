Clima | in Europa l' aumento record delle temperature nel 2022 ha provocato 16 mila morti

... l'Italia con una media di 12 servizi di mobilità condivisa per città è il secondo Paese in... sia per limitare le emissioni di gas serra, sia per adattarci a unche è già cambiato. Tutti ...Purtroppo, questo non può essere considerato un evento unico o una singolarità del'. L'ha vissuto 'l'estate più calda mai registrata. Diversi Paesi, tra cui Belgio, Francia, Germania, ...Lo rivela il rapporto "Stato delin2022", preparato congiuntamente dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) e dal servizio Ue di osservazione della Terra, Copernicus. Il ...

Clima, Europa continente più caldo nel 2022 Panorama

Temperature medie mai registrate da quando ci sono rilevazioni scientifiche, cioè dalla seconda metà dell'Ottocento. Estate record in tutta Europa ...L'Europa ha sperimentato temperature eccezionalmente alte nel 2022, con una media di 2,3 gradi Celsius superiore rispetto alla fine del XIX secolo (1850-1900) ...