Clima | Europa continente più caldo nel 2022

È quanto emerge dal rapporto "Stato delin2022" presentato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) e dal servizio UE di osservazione della Terra, Copernicus. Il rapporto giunge ......2022 è stato uno dei principali fattori di aumento dei decessi legati alle condizioni climatiche in. Purtroppo, questo non può essere considerato un evento unico o una singolarità del. ...Il 2022 è stato l'anno più caldo mai registrato in Italia da quando ci sono rilevazioni scientifiche, dalla seconda metà dell'Ottocento. Lo rivela il rapporto "Stato delin2022", preparato congiuntamente dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) e dal servizio Ue di osservazione della Terra, Copernicus. Il 2022 è stato l'anno più caldo mai ...

Clima, nel 2022 l'Europa si è riscaldata di 2,3 gradi dall'era preindustriale TGCOM

L'Europa risulta essere il continente caldo il doppio rispetto alla media mondiale. Il 2022 infatti è stato l'anno più caldo di 2,3 gradi rispetto al clima della fine del XIX secolo.