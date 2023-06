City | Gundogan | «Futuro? Non ho deciso | sul Barcellona…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le parole di Ilkay, centrocampista tedesco del Manchester, sul suoin vista del calciomercato Ilkay, centrocampista del Manchester, ha parlato dal ritiro della sua nazionale. PAROLE – «Ritorno in Bundesliga? C’è stato un contatto, non con me personalmente ma tra Kehl e il mio agente. Ovviamente ho un forte legame col club e i rumors non mi hanno sorpreso. Ma la probabilità di un ritorno non è mai stata molto alta. Tornare in Bundesliga non è per me una grande sfida. In generale non ho preso decisioni. Barcellona? E’ sicuramente una bella città».