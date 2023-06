Cisgiordania | scontri fra palestinesi ed esercito israeliano

Violentitra palestinesi ed esercito israeliano si sono verificati nel campo profughi di Jenin, in. Le ambulanze si radunano e risuonano colpi di arma da fuoco mentre i palestinesi si ...... in. Se l'esito deglinon è purtroppo una novità in quell'area, dove l'esercito israeliano conduce regolarmente operazioni per catturare quelli che ritiene essere terroristi da ...Violentia Jenin, nel nord della, tra palestinesi e soldati delle Forze di difesa israeliana. Secondo l'ultimo bilancio fornito dal ministero della Salute dell'Anp, l'Autorità nazionale ...

Cinque morti palestinesi negli scontri in Cisgiordania Agenzia ANSA

L'esperto: 'Visita partita con aspettative molto basse è andata meglio delle attese. Ora bisogna guardare agli sviluppi della guerra in Ucraina e ...Nell’ultimo anno e mezzo gli scontri tra israeliani e palestinesi in Cisgiordania si sono molto intensificati, e alcuni dei più gravi degli ultimi tempi sono avvenuti proprio nel campo profughi di ...