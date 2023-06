Cisgiordania | bombardamenti israeliani su Jenin 5 palestinesi uccisi e 60 feriti dai soldati dell’IDF

... sparatoria al campo profughi di Balata: tre palestinesi uccisi in un raid israeliano, raid israeliano a Gerico. Uccisi diversi militanti palestinesi Israele, ancorasulla ...... per trovare una scusa per la tortura, le punizioni collettive e iindiscriminati. ...sta legiferando una dichiarazione secondo cui ogni insediamento in Giudea e Samaria [la] ...... in realtà, 14 israeliani erano morti nei. Come afferma un rapporto di Human Rights ...è diventato oggetto di ridicolo per le nuove cellule di resistenza armata della. ...

Cisgiordania, due israeliane uccise in un attentato Agenzia ANSA

Dynamic 3 Ad oggi si contano circa 300 insediamenti a Gerusalemme Est occupata e in Cisgiordania, con più di 680.000 coloni ... attacchi missilistici e bombardamenti di carri armati su una popolazione ...Potranno dividersi sulla riforma della giustizia. Ma sulla giudeizzazione della Palestina, no. Su quella si va d’amore e d’accordo.