Ciriani | su Electrolux pronti a esercitare la Golden Power

...ha comunque rassicurato in merito a una cessione dell'azienda: "Ho parlato con il Ministro Urso e posso ribadire che noi non abbiamo nessuna conferma e nessuna notizia, da parte di,......o trasferire le aziende di, il governo sicuramente farà sentire la propria voce attraverso l'esercizio del Golden Power, come sta facendo in questi giorni con Pirelli" ha detto. 19 ...... a cui saranno presenti rappresentanti di Fiom - Cgil, Uilm - Uil e Fim - Cisl, la vicenda, "la cui situazione è seguita con attenzione dal governo ed in particolare dal ministroe ...

Electrolux, Ciriani: "Pronti a esercitare Golden Power" TGCOM

negli stabilimenti italiani dell'Electrolux, ma l'interesse è soprattutto per il futuro del Gruppo. Questa mattina, a Pordenone, c'è stato un incontro delle Organizzazioni sindacali col Ministro per i ..."Nel caso, che ora riteniamo ipotetico, ci fosse la volontà, da parte di chiunque, di cedere, vendere o trasferire le aziende di Electrolux, il governo sicuramente farà sentire la propria voce attrave ...