Cina-Usa | “Nessun compromesso su Taiwan”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lanon farà “alcun” su: lo ha detto il responsabile degli Esteri del Partito Comunista Cinese Wang Yi al segretario di Stato americano Antony Blinken durante il loro colloquio a Pechino: lo riportano i media statali cinesi. “Su questo tema, lanon ha spazio per compromessi o concessioni”, ha detto Wang, come riporta l’emittente statale Cctv, aggiungendo: “Gli Stati Uniti devono aderire veramente al principio dell’Unicaconfermato nei tre comunicati congiunti USA-, rispettare la sovranità e l’integritàterritoriale dellae opporsi chiaramente all’indipendenza di”. “Il mantenimento dell’unità nazionale è sempre al centro degli interessi fondamentali dellae su questo tema la ...

Dmo Gli Stati Uniti devono aderire al principio di "Una sola" e opporsi chiaramente all'"indipendenza di Taiwan" ha detto Wang esortando glia cessare la promozione della "teoria della ...10.10, Blinken vedrà Xi a Pechino Il segretario di Stato americano Antony Blinken incontrerà in mattinata il presidente cinese Xi Jinping. Lo ha riferito un funzionarioall'Afp. In precedenza ...... dallo scontro tradivisioni e danni per tutti ...

Blinken incontra ministro Esteri cinese. Pechino: “Rapporti con Usa mai così male dal ‘79” Sky Tg24

Roma, 19 giu. (askanews) - Il giorno dopo aver parlato per sette ore e mezza con il suo omologo cinese Qin Gang, il segretario di Stato Usa ...La Cina non farà "alcun compromesso" su Taiwan: lo ha detto il responsabile degli Esteri del Partito Comunista Cinese Wang Yi al segretario di Stato ...