Ciclismo | risposte poco confortanti per l’Italia al Giro NextGen | nessun azzurro in top5 in classifica

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ci si aspettava tanto in casa Italia dalNext Gen 2023. La corsa a tappe tricolore, disputata nella scorsa settimana, ha visto trionfare il grande favorito Johannes Staune-Mittet, capitano di una Jumbo-Visma Development super. In casa azzurracorridore è riuscito a centrare la top-5 ingenerale. Il migliore è stato un più che discreto Alessio Martinelli: l’uomo della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, che ha perso l’altra punta Giulio Pellizzari dopo soli due giorni di gara, è riuscito a difendersi al meglio in salita sullo Stelvio ed ha agguantato una positiva sesta posizione ingenerale. Andando a guardare invece alle tappe singole, eccellente la vittoria di Alessandro Romele: impresa in quel di Povegliano per il diciannovenne del Team Colpack Ballan. Romele ha battuto allo sprint ...