Ciclismo | Nibali e Ballan a Nova Eroica Buonconvento

Leggi su italiasera

(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) – Vincenzoe Alessandropedaleranno in Val d’Arbia e Vald’Orcia insieme ai partecipanti di, in programma da venerdì 23 giugno a domenica 25 giugno a(Siena). Lo annuncia l’organizzazione. “I due campioni, amatissimi dal pubblico e dai corridori ciclisti, già venerdì salteranno in sella a due biciclette gravel in una Social Ride del Club Ciclistico Garmin aperta a tutti. Non ci sarà bisogno di iscrizione, basterà raggiungere lo stand Garmin al Villaggio die prendere il via per un percorso facile di 30 chilometri lungo le strade bianche attorno”. “Sabato 24 lo “Squalo dello Stretto” e il campione del mondo Varese 2008 saranno al via di...