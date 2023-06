(Di lunedì 19 giugno 2023) Vincenzoe Alessandropedaleranno in Val d'Arbia e Vald'Orcia insieme ai partecipanti di, in programma da venerdì 23 giugno a domenica 25 giugno a(Siena). Lo ...

Vincenzoe Alessandro Ballan pedaleranno in Val d'Arbia e Vald'Orcia insieme ai partecipanti di Nova Eroica, in programma da venerdì 23 giugno a domenica 25 giugno a Buonconvento (Siena). Lo annuncia l'...... quando a Fondo , sulle strade del Trofeo Melinda , si impose Vincenzo, che poi in ... siamo tutti in sintonia su questo fronte affinché questo sia un grande festival del, traino ...Non c'è bisogno di aggiungere nulla a una delle salite più iconiche del. Eppure, nell'era ... Il dopoè una sofferenza autentica. Forse lo Stelvio, con la sua maestosità violata, una ...

Ciclismo: Nibali e Ballan a Nova Eroica Buonconvento Adnkronos

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – Vincenzo Nibali e Alessandro Ballan pedaleranno in Val d’Arbia e Vald’Orcia insieme ai partecipanti di Nova Eroica, in programma da venerdì 23 giugno a domenica 25 giugno a ...Il corridore della Jayco AlUla si aggiudica la corsa a tappe con 18" sullo sloveno Mohoric che oggi ha conquistato l'ultima tappa con arrivo a Novo Mesto. L'azzurro succede nell'albo d'oro a Pogacar ...