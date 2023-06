Ciclismo | il programma estivo di Remco Evenepoel | “Clasica San Sebastian e Mondiali”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Prima corsa dopo la positività al Covid riscontrata durante il Giro d’Italia per. La condizione mostrata al Giro di Svizzera da parte del campione del mondo non è stata eccezionale: seconda piazza per lui alle spalle di Mattias Skjelmose in classifica generale ed una vittoria di tappa conquistata. Il belga punta in grande però verso l’estate e ha svelato già una parte del proprio calendario: “Sicuramente farò laSane idi Glasgow, anche se ovviamente dipende dal CT. Poi non sappiamo ancora. Abbiamo molte porte aperte, ma non ne abbiamo ancora discusso nei dettagli”. Adesso però prima un altro appuntamento: “Ovviamente ora farò i campionati nazionali e non vedo l’ora di affrontare nuovamente Wout Van Aert. Sarà la nostra seconda sfida ai campionati nazionali a ...