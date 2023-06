Ciclismo | Filippo Zana ha svoltato | pronto per i Grandi Giri e per le Classiche impegnative

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ha la Maglia Tricolore sulle spalle e vuole riconfermarla. Ha agguantato un successo di tappa al Giro d’Italia e ha conquistato la classifica generale al Giro di Slovenia.a mano a mano si sta prendendo la scena: il campione italiano della Jayco AlUla vuole finalmente diventare un grande protagonista del World Tour. Nella Corsa Rosa è stato un primo attore: prima al servizio della squadra, con Michael Matthews che ha agguantato un successo di tappa anche grazie al suo supporto, poi in solitaria, andando in fuga in diverse occasioni e riuscendo ad alzare le braccia al cielo in Val di Zoldo. A sorprendere, oltre all’abilità in salita ed allo spunto veloce, sono state soprattutto le doti di recupero: nell’ultima settimana sempre all’attacco l’azzurro che è riuscito anche a supportare al meglio Eddie Dunbar nelle frazioni più dure. Ora ...