Ciclismo | Ayuso sulla strada di Pogacar | Roglic ed Evenepoel? La Spagna ha il nuovo Contador

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un anno di stop o quasi: dalla Vuelta didel 2022 al Giro di Romandia ad aprile. Nonostante ciò, nonostante i problemi fisici, Juanha confermato in pochi giorni di gara tutto il suo talento: l’iberico della UAE Emirates è uno dei fenomeni del circuito ed è pronto a seguire ladei grandi campioni delle corse a tappe. Tadej, Primoze Remcosono leggermente avanti rispetto al corridore spagnolo che però dalla sua ha l’età: classe 2002, ventuno anni ancora da compiere ed una classe ancora da scoprire del tutto. Forte in salita, fenomenale a cronometro: tra Romandia e Giro di Svizzera in tredici giornate di gara si è portato a casa tre vittorie, ben due nelle prove contro il tempo. È venuta a mancare un po’ di regolarità in terra elvetica: ...

La Spagna, oltre che su, può contare su Mas e Carlos Rodriguez: "In Spagna c'è un discretoe anche loro come tutti i paesi storici nel mondo delerano un po' in difficoltà con ...Nell'ottava ed ultima tappa ad imporsi è Juanche agguanta la seconda vittoria nella corsa elvetica, la terza stagionale. Lo spagnolo della Uae Emirates si impone in 32'25", alla velocità media ...Il danese si difeso alla perfezione nella cronometro conclusiva dagli attacchi di Remco Evenepoel e soprattutto di Juan. Allo spagnolo non bastato vincere l'ottava e ultima tappa per recuperare ...

Un anno di stop o quasi: dalla Vuelta di Spagna del 2022 al Giro di Romandia ad aprile. Nonostante ciò, nonostante i problemi fisici, Juan Ayuso ha confermato in pochi giorni di gara tutto il suo tale ...