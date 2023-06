Christophe Galtier già in Italia | è successo davvero

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 giugno 2023)è stato molto vicino alla panchina del Napoli, ma quasi nessuno ricorda che in passato è già stato protagonista inIl nome diè stato per qualche giorno in cima alla lista del presidente Aurelio De Laurentiis per diventare allenatore del Napoli, dopo la scelta di Luciano Spalletti di prendersi una pausa. L’Equipe, una delle voci dell’informazione francese più illustri, ha addirittura evidenziato in prima pagina come Cristophefosse vicino a sedersi sulla panchina azzurra, prima che arrivasse a sorpresa l’annuncio di Rudi Garcia. Niente da fare quindi per l’ormai ex tecnico del Paris Saint-Germain, il cui approdo a Napoli è stato ostacolato anche, se non soprattutto, dalle difficoltà a trovare un accordo per risolvere il contratto ...