Choc suicidi nella Polizia | la strage continua nel silenzio LI SI PO e PNFD | “Persiste il silenzio tombale del ministro Piantedosi”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Oramai quello che, a causa della sua crescente espansione, è stato definito come il ‘Virus suicida,’ corre più veloce della luce, e stavolta a Palermo si è consumato l’ennesimoo. Nello specifico, un assistente capo di 58anni, dopo aver fermato la sua auto in via Pandolfini, (zona Boccadifalco), dopo essere sceso si è suicidato sparandosi con la pistola di ordinanza., LI.SI.PO. e: “Ma l’accordo nazionale quadro nel quale era previsto anche l’Istituto della tutela e salute del personale delladi Stato?” Come raccontano ancora i due sindacati degli agenti – LI.SI.PO. eNuova Forza Democratica) – citando come fonti giornalistiche le cronache de lasicilia.it e di ...

'Virus' in Polizia, i sindacati: "Signor Ministro, il problemanella Polizia non è risolvibile Sorprende che le missive a lei inviate non hanno sortito alcun riscontro" Ebbene, ...... l'area del ponte di Mostizzolo, sopra il torrente Noce, infatti è tristemente nota in zona per ie come luogo di altre tragedie.Sottoi colleghi, che stanno assistendo a un fenomeno in allarmante crescita. Il sindacato Sulpl ha chiesto un incontro urgente al comando di Polizia locale e all'amministrazione per ...

Il caso di Alessandro, il 13enne caduto dal balcone, ci sono anche due ragazze indagate RaiNews

Oramai quello che, a causa della sua crescente espansione, è stato definito come il ‘Virus suicida,’ corre più veloce della luce, e stavolta a Palermo si è consumato l’ennesimo suicidio. Nello specifi ...Tragedia a Lampedusa dove un militare della guardia costiera si è suicidato all’interno della palestra del comprensorio logistico “Ex Esercito” nei pressi degli alloggi di servizio. Si tratta di un ci ...