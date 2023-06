Chiude il canale YouTube TheBorderline dopo la morte del piccolo Manuel

... per convincere il gruppo di youtuber TheBorderline a chiudere il loro. Per giorni era rimasto visibile, continuando a generare fatturato con le decine di video di sfide organizzate in poco ...... di cui sono prova i tanti video, anche se prontamente cancellati, emersi dal web, si 'cospargono il capo di cenere' e cercano di spiegare quello che doveva essere il loroCon un video pubblicato sul loroYouTube, i TheBorderline , il gruppo di youtuber che in questi giorni ha catturato l'attenzione di milioni di utenti della rete e circa 600 mila iscritti, ...

Chiude il canale TheBorderline: dolore per la morte di Manuel RaiNews

Gli youtuber TheBorderline hanno annunciato la chiusura del loro canale dopo l'incidente in cui ha perso la vita il piccolo Manuel.Chiude TheBorderline, creato nel 2020 da un gruppo di youtuber, che ha catturato l'attenzione di milioni di utenti della rete e circa 600 mila iscritti.