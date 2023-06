...terribile e Loch Henry fanno l'uso più efficace del minutaggio (entrambi durano poco meno di un')...Hayek finisce per distruggere il suo charme disseminando diarrea per tutta la navata di una...Federicocerca il centro di se stesso e sente di non poterlo più trovare nella Juventus di ..., sembra proprio che tra il tecnico della Juventus e l'ex viola (o viceversa, il risultato non ...Da queste parti non deve mancare una sosta presso la rinascimentaledi Santa Maria della ... Un tratto che, seppur più breve rispetto a quelli affrontati fino ad, non è di certo privo di ...

Chiesa ora ha mille dubbi: la cifra che serve per prenderlo Corriere dello Sport

Bayern, Chelsea e Newcastle pensano all’attaccante azzurro e lui accetterebbe nuove sfide. Il club tedesco lo aveva seguito anche in passato: gli agenti al lavoro ...La Nazionale italiana nella finalina di consolazione contro l'Olanda (3-2 per gli azzurri), ha finalmente battuto un colpo ...