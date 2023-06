Chiedono soldi ma non dicono per fare cosa | Bignami fa impazzire il Pd

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Bisognapresto, per far tornare il prima possibile i cittadini dell'Emilia Romagna alla normalità. Ma, per agire, serve che si chieda. «Ad oggi ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni? Ps: la cura del territorio colpito era competenza loro». L'attacco arriva dal profilo Facebook Galeazzo, viceministro alle Infrastrutture, che punta il dito contro la Regione Emilia Romagna per non avere informato ancora il Governo circa gli interventi necessari per i danni provocati dall'alluvione. Apriti cielo! Il Pd si è scatenato contro, reo d'aver avanzato una richiesta del tutto lecita. «È inaccettabile che mentre imprese e famiglie aspettano indennizzi e ristori per i ...