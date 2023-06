Chiara Ferragni e la disavventura a Disneyland | «Febbre a 38 | non so se ho preso un colpo di caldo o un colpo di freddo» Fan preoccupati

Tra le co - conduttrici,, imprenditrice e star dei social media, ha dato naturalmente il meglio di sé sul palco del Teatro Ariston mostrando i frutti della sua ultra decennale ...Nascita di uno schermo profetico In principio ci furonoe i blog di moda; ma nel campo seriale nessuno come Charlie Brooker ha saputo farsi profeta dei tempi mutanti e mutevoli con il ...Tra quel manipolo di apatici spiccano due nomi:e Federico Lucia, in arte Fedez . Non lo stimavano come politico, questa è cosa nota. Ma in quest'occasione hanno dimostrato tutta la ...

Chiara Ferragni, disavventura a Disneyland durante la vacanza coi bimbi Today.it

L'umore della figlia di Chiara Ferragni e Fedez, oggi, è dei migliori. Dopo aver preso a pugni il gonfiabile della boxe e "intimorito" il papà, Vittoria ...Chiara Ferragni ha raccontato ai suoi followers la disavventura di cui si è resa protagonista a Disneyland Paris: ecco cosa le è successo ...