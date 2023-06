Chiamatemi Mister Clean! Sono un terrorista del pulito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Beppe Grillo ha usato due parole scivolose: passamontagna e brigate. Il passamontagna lo mettevano criminali come Diabolik, e i terroristi. Però lo mettono anche l’Uomo Ragno, Batman, e Flash. Supereroi che, in incognito, combattono il crimine. A Genova c’è Via Brigate Partigiane. Brigate. C’erano le brigate rosse e anche le brigate nere, un corpo della Repubblica Sociale Italiana. Le parole assumono connotazioni ben diverse a seconda del contesto. Alcuni benpensanti sostengono che Grillo abbia incitato al terrorismo e alla violenza, con le parole passamontagna e brigate. Si tratta di persone affette da gravi pregiudizi, basati sul nulla visto che il M5S non ha mai promosso azioni violente. Grillo ha usato violenza verbale, mandando affanculo una classe politica corrotta e venduta. Ma non l’ha combattuta con la violenza, con i mitra e gli omicidi: ha fatto un partito, si è presentato ...