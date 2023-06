Chi Sarà il Vincitore dell’Isola dei Famosi? Le Anticipazioni Dei Bookmaker!

(Di lunedì 19 giugno 2023) Scopri i pronostici dei maggiori bookmaker per l’Isola dei2023! Chiil prossimo a regnare sull’isola? Le quote potrebbero sorprenderti. Unisciti alla discussione e condividi le tue previsioni! Chiildei2023? Questa domanda ora è nelle mani dei bookmaker che hanno creato una classifica anticipata dei possibili vincitori. La finale avrà luogo lunedì 19 giugno, in prima serata su Canale 5. Eurobet, uno dei principali bookmaker, ha rilasciato i propri pronostici. Secondo loro, Marco Mazzoli è in testa con una quota di 1.35, seguito da Pamela Camassa con una quota di 4.00, Cristina Scuccia con una quota di 5.00, Alessandra Drusian con una quota di 6.00 e Andrea Lo Cicero con una quota di 7.00. Anche Snai, un altro famoso bookmaker, ha ...

