(Di lunedì 19 giugno 2023) Non è un caso di omonimia, né tanto meno si tratta di un cognome qualunque. Vedere un membro della famigliare non è una novità all’interno della storia del calcio e anche ieri è successo per l’ennesima volta. L’nza non è avvenuta in seguito alla conquista di un campionato di Serie A, piuttosto che a quella di una Champions League o una Coppa Italia o una Supercoppa. Ma l’entusiasmo è stato generato da unain Serie B. Nella giornata di ieri infatti, il Lecco ha riscritto la propria storia: dopo 50 anni è ritornato nuovamente in Serie B. Un digiuno lunghissimo e una risalita insperata a inizio stagione. La squadra avrebbe dovuto lottare per la salvezza ma l’arrivo di Luciano Foschi ha fatto riacquistare forze fisiche ma soprattutto mentali alla compagine lombarda. Arrivata al 3° posto ...

Chi è Christian Maldini: nipote, figlio e fratello d'arte che esulta per una promozione OA Sport

Non è un caso di omonimia. Vedere un membro della famiglia Maldini esultare non è una novità all'interno della storia del calcio ...L’esterno nerazzurro sta raggiungendo la sua consacrazione, la storia dell’idolo della curva Nord che da piccolo faceva il raccattapalle a San Siro ...