Chelsea | Chalobah | “L’Italia mi piace | ma non conosco ancora il mio futuro”

(Di lunedì 19 giugno 2023) “Non si può sapere cosa ci riserva il, ho già giocato in Francia e ora in Inghilterra. E’ probabile che possa provare nuove avventure, è importante fare esperienze diverse”. Lo ha detto Trevor, difensore del, parlando del suoe degli accostamenti con squadre di Serie A, in particolare l’Inter: “Nonil miomami, anche se in questo momento ho un contratto con ile sono concentrato sul presente. Non si può mai sapere” SportFace.

Inter, senti Chalobah: "Non conosco ancora il mio futuro ma l'Italia mi piace" - Sportmediaset Sport Mediaset

