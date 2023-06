Chelsea | anche Mendy in Arabia Saudita | c’è l’accordo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ilha trovatocon l’Al Hilal per Edouard, portiere senegalese. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Edouardavrebbe accettato il trasferimento all’Al Hilal in. Il portiere delha accettato un contratto fino al 2026. I trasferimenti in casa Blues potrebbero però non essere finiti, visto cheKoulibaly e Ziyech sono in trattativa per trasferirsi in. Il campionato continua quindi ad acquistare campioni dopo CR7 a gennaio.