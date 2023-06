Che passamontagna mi consigliate? | basta una frase | Elly Schlein ridicolizzata | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Fa a pezzi il Pd,. E Osho fa a pezzi lei. In prima pagina sul Tempo campeggia a caratteri cubitali la crisi del Partito democratico innescata dalla partecipazione, ingenua e tragicomica, della sua segretaria alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle a Roma contro la precarietà. Quindi l'accusa incassata di essere subalterna a Giuseppe Conte. Quindi i silenzi imbarazzati dopo gli show sul palco di Moni Ovadia (una sparata filo-russa contro la Nato e l'occidente sulla guerra in Ucraina) e soprattutto Beppe Grillo, quello dele delle Brigate del reddito di cittadinanza. Proprio sulsi scatena Federico Palmaroli in arte Osho nella sua foto-satira in prima. Nell'immagine una sorridente, in elegante completo shabby-chic, si ...