Charles Leclerc | annuncio sconcertante | dove correrà nel 2024

(Di lunedì 19 giugno 2023) Cambio di rotta per la Ferrari, anchenon più imprescindibile, i suoi piani per il 2023 spaventano i tifosi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembrava quasi essere un predestinato il pilota di punta di Ferrari, purtroppo però i suoi piani si sono infranti proprio sul più bello quando la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

In particolar modo la Ferrari , che siè distinta in gara con il quarto posto die il quinto di Carlos Sainz , han avuto modo di celebrare anche un altro membro del team che, durante ...Quarto posto per, quinto per Carlos Sainz: considerando che le Rosse scattavano dal 10' e 11' posto in griglia, si tratta di un risultato notevole. Significativo anche il distacco: 18 ...Il muretto chiede infatti a Carlos Sainz di non fermarsi se le gomme sono ancora in buono stato, lo spagnolo a quel punto domanda cosa avrebbe fatto il suo compagno. Il team radio ...

F1, Leclerc dopo il GP del Canada: "C’è feeling, ora partiamo da qui per migliorare" Sky Sport

La scelta di Charles Leclerc di correre il GP Canada con il casco ispirato ai colori del mito Gilles Villeneuve ha causato un piccolo incidente diplomatico con la famiglia dell’indimenticato ex ...Cambio di rotta per la Ferrari, anche Charles Leclerc non più imprescindibile, i suoi piani per il 2023 spaventano i tifosi ...