Fan stupiti: 'Sempre più uguale a mamma Ilary' Le storie Instagram di, nelle ultime ore, ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui ha raccontato la ......, 16 anni, e Isabel. Per quanto riguarda le cause accessorie: i Rolex vengono 'condivisi' tra i due ex coniugi, mentre ancora volano gli stracci tra famiglie- Blasi per il centro ...e Cristian Babalus fanno coppia fissa ormai da qualche tempo, anche se, preferiscono tenere la loro vita privata per sé e, infatti, non postano molte foto o video sui loro profili social. ...

Chanel Totti, da Roma vola a Milano: pronta a sostenere mamma Ilary «Forse sarà in studio per l'Isola» leggo.it

Stasera va in onda la finale dell’Isola dei famosi 2023 e questa volta tocca a Chanel Totti un posto in studio per applaudire la sua mamma. Qualche settimana fa abbiamo visto suo fratello Cristian con ...Chanel Totti è molto attiva sui propri profili social e, ogni giorno, posta storie in cui aggiorna i suoi follower su ciò che sta facendo. Nonostante questo, comunque, è ...