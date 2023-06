Champions League | Lautaro Martínez | dall’acquisto con l’Atlético all’inserimento dell’Inter in finale di Champions League | “Quello che succede | conviene”

(Di lunedì 19 giugno 2023) 2023-06-10 05:36:31 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: li giri che la vita dà(Baha Blanca, 1997) giocherà ladicon l’Inter quando, nel 2017, era tutto pronto per la sua firma con. “L’hanno messo all’asta, ma tuttochefa comodo. Ci sono più giocatori e procuratori che club…”, sono scivolati a MARCA dalla ‘cupola’ rojiblanca. Il ‘Toro’ aveva superato la visita medica e aveva firmato il suo contratto, fino al 2024. “È stato sbagliato fare la recensione sin permiso. Se ci avessero consultato, non avremmo avuto problemi”, ha dichiarato Víctor Blanco, presidente del ...

... cosa è successo tra sabato e domenicaLa stagione dei club si è chiusa da qualche giorno, con la finale dia Istanbul, ma i 'casi' continuano anche in nazionale. E stavolta c'entra ...C'è un post su Instagram di Enrico Mentana che (citando perfino De Andrè) invoca la conferma di Brozo , tra i migliori sia in finalesia in Croazia - Spagna di Nations. Su 'la ...È l'unico allenatore al mondo ad aver vinto 4, il suo prossimo obiettivo sarà riportare la Coppa del Mondo in Brasile . Dopo un lungo corteggiamento, è arrivato il momento dell'annuncio: Carlo Ancelotti sarà il prossimo ...

Milan in Champions League: c’è già un verdetto, non potrà affrontarli MilanLive.it

La Lazio ha disputato una stagione molto positiva nel campionato di Serie A 2023. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha chiuso ...Il polacco non ha ancora rinnovato con il Napoli La Lazio prepara la rosa per la prossima stagione e vuole fare qualche grande colpo in ottica Champions League. Il primo nome sul centrocampo per ...