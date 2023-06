Ceferin | «Taylor? Si è andati troppo oltre Dobbiamo punire il bullismo nei confronti dell’arbitro»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il presidente della Uefa, Aleksander, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente olandese Nos in cui ha parlato dell’esodo di campioni verso l’Arabia Saudita. «Paura per i grandi colpi dei club sauditi? No, no, no. Penso che sia principalmente un errore per il calcio dell’Arabia Saudita. Perché è un problema per loro? Perché dovrebbero investire nei settori giovanili, dovrebbero portare allenatori e dovrebbero sviluppare i propri giocatori. Il sistema di acquisto dei giocatori che hanno quasi concluso la loro carriera non è un modello che permette di sviluppare il calcio. È stato fatto un errore simile in Cina quando tutti hanno portato giocatori che erano alla fine della loro carriera».prosegue: «Ditemi un giocatore che è al suo top ed è andato a giocare in Arabia Saudita? Ma non si tratta solo di soldi. I giocatori vogliono ...