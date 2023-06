Ceferin | “Arabia? Non ho paura | prendono solo giocatori a fine carriera”

fa persino un esempio e mette in rilievo come a trasferirsi insiano stati giocatori come Ronaldo, Benzema e Kanté, tutti over 30: "Non c'è un giovane al top della sua carriera che ...NON E' COME LA CINA - 'L'Saudita sta facendo lo stesso errore della Cina di qualche anno fa. Non è un sistema che permette lo sviluppo del calcio nel paese'. Aleksander, presidente ...L'Saudita sta diventando il paradiso dei vecchi campioni, attratti da ingaggi da capogiro. Una cosa criticata dal presidente dell'Uefa, Aleksander, che ha epressso le proprie ...

Ceferin e la minaccia Arabia Saudita al calcio: "Stanno facendo un errore" Tuttosport

Ceferin fa persino un esempio e mette in rilievo come a trasferirsi in Arabia siano stati giocatori come Ronaldo, Benzema e Kanté, tutti over 30: "Non c'è un giovane al top della sua carriera che ...Le dure parole del Presidente della Uefa Aleksander Ceferin sull’Arabia Saudita e la grande quantità di soldi investiti Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha espresso le sue preoccupazioni ...