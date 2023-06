“C’è una notizia su Marco” Isola dei Famosi | la scoperta a poche ore dalla fine del programma

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo qualche problema di percorso ecco che gli ultimi naufraghi rimasti questa sera si contenderanno il podio de L’dei2023. Per i bookmakers la situazione sembra chiara. Chi diventerà il vincitore della edizione tra Pamela Camassa, Luca Vetrone, Cristina Scuccia,Mazzoli e Andrea Lo Cicero? Di sicuro questa 17esima non è stata l’edizione più seguita degli ultimi anni, perciò Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di non riconfermare né Ilary Blasi né tale reality. Tra Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa,Mazzoli e Cristina Scuccia chi vincerà L’dei2023. Nuovi pronostici.dei2023, le previsioni aorefinale Stando Eurobet, Snai ...