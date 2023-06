Catena del freddo | è GiMaTrans l' azienda che la fa ' girare' al meglio difendendo l' ambiente

(Di lunedì 19 giugno 2023) Zero Gradi Award, ovvero il premio dedicato alle eccellenze della filiera ideato per premiare i migliori operatori logistici, che si sono distinti nell'utilizzo delle migliori tecnologie per rendere ...

... che si sono distinti nell'utilizzo delle migliori tecnologie per rendere sostenibile lafreddo. Un riconoscimento ambito che per l'edizione 2023 ha visto premiare, per il settore degli ...... società leader in Europa nella produzione di sistemi di accumulo ed attiva nel programma IPCEI (Important Projects of Common European Interest) per lo sviluppo dellavalore della batteria ...Li Qiang spera "in un segnale forte per una stabiledi distribuzione internazionale e per la pace e la prosperitàmondo". .

Zerogradi 2023: un successo l'happening dedicato alla catena del ... Trasportale

La nuova ricetta di "L'Estiva", l'edizione limitata di Alice Pizza con Parmigiano Reggiano e Parmareggio, fino al 30 settembre.Flavio Insinna saluta commosso il pubblico de 'L'Eredità': chi ci sarà al suo posto alla conduzione del quiz show in onda su Rai1 ...