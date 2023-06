Casavecchia & Pallagrello Wine Festival | a Pontelatone Caserta l’evento dedicato ai due vitigni casertani

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il centro storico di) si prepara ad accogliere la nuova edizione del. Tre giorni di degustazioni, laboratori, musica e cucina di alta qualità dal 30 giugno al 2 luglio prossimi perpromosso dalla Strada del Vino deldie dalla Pro loco di, in collaborazione con Comune di, AIS – Associazione Italiana Sommelier e Unpli, con il coordinamento di Francesco Scaramuzzo. Un evento che in pochi anni è cresciuto molto in termini di numeri e di gradimento da parte del pubblico e degli addetti ai lavori, in cui i protagonisti sono i produttori die ...

Un ricco cast tra cui spicca il grande Eros Pagni, affiancato da Serena Grandi, Marco Iannone, Rossella Pugliese e i piccoli Gabriele Taurisano e Gabriele. Il progetto, prodotto da Remor ...In molti erano presenti questa mattina: i soci lions, tra i quali Garavini,, Grandi e il governatore Saporetti, insieme ad altre volontarie quali Gatti e Lugli. 'Il nuovo Centro raccolta ...In molti questa mattina i soci Lions, tra i quali Garavini,, Grandi ed il Governatore Saporetti, unitamente ad altre volontarie quali Gatti e Lugli; 'il nuovo Centro raccolta è una ...

Casavecchia&Pallagrello, torna il Wine Festival a Pontelatone OndaWebTv

Cambio in giunta nel comune di Cagli. L’assessore ai lavori pubblici, innovazioni e sistemi informativi Luca Burani ha rassegnato le dimissioni per motivi di lavoro. Il sindaco Alessandri, sentita la ...Giornata da ricordare per la scherma toscana e per quella lucchese, a Riccione, nel campionato italiano Under 14. Due medaglie d’oro: una nella sciabola maschile "Ragazzi", con Matteo Casavecchia e ne ...