E' quanto emerge dell'analisi del Notariato, chi ha direttamente il polso della situazione perché mette la firma sulla fine delle trattative per comprare e vendere. IlNazionale ha ...A Roma , invece, i notai mettono in luce come, a fronte di un dato generale in decremento, è positivo quello delle transazioni per la seconda, 'che segna +7,05% da privati e +4,75% da ...Lo apprende l'Ansa dalnazionale dei notai. Malgrado il calo generale degli acquisti di case, ci sono valori ... inoltre, hanno visto un crollo dei mutui per l'acquisto della: la ...

Casa, Consiglio notai: "Nel 2023 compravendite in calo del 10%" TGCOM

Le api in casa possono essere pericolose e costruire un nido. Proviamo a capire come impedirne l'accesso all'abitazione.Anche se con un pizzico di ritardo, le temperature stanno iniziando a salire lungo tutto lo Stivale e allora si avvicina il momento di accendere l’aria condizionata per avere un poco di sollievo dal c ...