Carvajal ha segnato solo due rigori in carriera | uno è quello contro la Croazia

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 giugno 2023)ha un primato particolare per la suada calciatore. Il madridista ha tirato solamente due calci di rigore nella sua vita da professionista ed entrambi sono stati decisivi. A raccontarlo è Athletic che riprende le parole dida un’intervista pubblicata nel sito della Uefa. “L’unico tiro dal dischetto precedente del 31enne è arrivato durante la vittoria aidel Real Madridl’Atletico Madrid nella finale della Supercoppa di Spagna nel 2020. Ieri ha siglato la vittoria per la sua nazionale in grande stile con un rigore a cucchiaio”. Lo stessospiega: «Non ero stato scelto io per battere quel rigore. Ne ho calciatouno in, nella Supercoppal’Atletico, ma ci tenevo a ...