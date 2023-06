Carrefour introduce congedo per dipendenti affette da endometriosi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 19 giugno 2023) MILANO - Un giorno al mese diretribuito per tutte le collaboratrici che soffrono didolorosa, per un totale di 12 giorni all'anno, dietro presentazione di certificato medico. È quanto introdotto da, che in Italia conta circa 12.000tra sede e punti vendita,