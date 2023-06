Carrefour introduce congedo per dipendenti affette da endometriosi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 giugno 2023) MILANO (ITALPRESS) – Un giorno al mese diretribuito per tutte le collaboratrici che soffrono didolorosa, per un totale di 12 giorni all’anno, dietro presentazione di certificato medico. E’ quanto introdotto da, che in Italia conta circa 12.000tra sede e punti vendita, rivolto a tutte le donne che in azienda sonoda questa patologia. Con questa misuraItalia mira a far emergere la presenza ditra le proprie collaboratrici, pari al 60% del totale dei, e superare uno stigma che ancora grava su questo tema, attraverso uno strumento che aiuti ad affrontare con maggiore serenità una problematica di salute che influenza l’esperienza sul posto di lavoro. “Per migliorare la ...