Caro mutui | rialzo della Bce | raddoppiano le rate dei nuovi mutui a tasso fisso

l'impennata La Federazione dei bancari non fa mistero come ilsia diventato un problema serio per quelle fasce di popolazione e di attività che hanno bisogno di affidarsi alle ..., gli esempi Gli esempi parlano da soli: per un mutuo a tasso fisso da 200.000 euro a 25 anni - e il tasso medio applicato dalle banche potrebbe essere proprio in questo caso superiore al 6%...In particolare le rate deicon tasso variabile , che ha sorpassato già da tempo il costo del fisso ed è diventato il più. In questi giorni le offerte sui tassi variabili si aggirano ...

Torino, il caro mutui frena giovani e precari. A comprare casa sono gli over 50 Corriere della Sera

StampaIl caro mutui non si ferma e con l’ultimo rialzo dei tassi deciso dalla Bce (di un altro 0,25%) è destinato a proseguire arrivando sui nuovi prestiti a tasso fisso anche al 6%. Questa la previsi ...Il caro mutui non si arresta e con l'ultimo rialzo dei tassi deciso dalla Bce giovedì proseguirà, arrivando sui nuovi prestiti a tasso fisso anche al 6%. È la previsione della Fabi. Secondo il sindaca ...