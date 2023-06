Carlos Augusto come vice Dimarco | l’Inter si muove! Prima cessione – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 19 giugno 2023)è uno degli obiettivi delper rinforzare la fascia sinistra. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport per arrivare al brasiliano del Monza serviràcedere Gosens OBIETTIVO –si muove sul mecato. Fra gli obiettivi della proprietà c’è quello di abbassare il costo della rosa: a tal proposito il club nerazzurro sta pensando a, esterno del Monza che ha fatto tanto bene nell’ultimo campionato. Il laterale brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2024 e rappresenta un’occasione di mercato: nella trattativa, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l‘Inter vorrebbe inserire Stefano Sensi, nell’ultima stagione in prestito proprio al club brianzolo.di affondare per il brasiliano, ...