CARLO VERDONE premiato al Marateale 2023

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 19 giugno 2023), un grande e attesissimo ritorno in occasione della XV edizione di “– Premio internazionale Basilicata” che si terrà dal 25 al 29 luglionella splendida location dell’Hotel Santa Venere a Maratea, “la perla del Tirreno”. Quando vedremo la seconda serie di “Vita da”? E’ uno degli artisti italiani più amati dal pubblico del piccolo e grande schermo, salirà sul palco della kermesse del “cinema per il cinema” per essereper la comedy serie “Vita da”, la cui seconda stagione sbarcherà prossimamente su Paramount+. Una storia tutta italiana, ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali, che lo vede in veste di regista e interprete.: Antonella Caramia e Nicola ...