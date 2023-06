Carceri | giudice lo riconosce minore | resta a San Vittore per mancanza posti**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Milano, 19 giu. (Adnkronos) - Da 11 giorni unha decretato che un ragazzo, rinchiuso a Sancon l'accusa di rapina, deve essere trasferito in un carcere minorile, ma nonostante la decisione dal gip e l'istanza urgente presentata mercoledì 14 giugno dal suo difensore, l'avvocato Federica Liparoti, Y.A.nel carcere per adulti. Una violazione dell'ordinamento rispetto al quale potrebbe essere interpellata la Corte europea dei diritti dell'uomo, ma ciò che preme il legale è che il giovane "possa essere inserito al più presto in una struttura idonea" spiega all'Adnkronos. L'adolescente, accusato della rapina di un orologio di lusso, e che in passato ha fornito 'alias' e anno di nascita sbagliata, lo scorso 8 giugno è stato riconosciuto dal gip di Milano Domenico Santoro - all'esito dell'esame dei periti - un ...