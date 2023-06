Caravaggio piange Luigia Maria | travolta da un’auto all’uscita del supermercato

Fornovo San GiovanniAmbrogio Tironi , morto venerdì scorso (19 maggio) a ottant'anni . Una vita, la sua, divisa ... Come quando, nel 1973, la sua mostra afu chiusa in anticipo per una ...Fornovo San GiovanniAmbrogio Tironi , morto venerdì scorso (19 maggio) a ottant'anni . Una vita, la sua, divisa ... Come quando, nel 1973, la sua mostra afu chiusa in anticipo per una ...

Caravaggio piange Luigia Maria, travolta da un’auto all’uscita dal supermercato BergamoNews.it