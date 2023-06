... al 92' Casiraghi crossa in area, Rover stacca sul secondo palo e batte di testa: 1 - 0 per ... Al 17' Cheddira corre sulla destra,un avversario e crossa, De Col anticipa Benedetti ...... al 92' Casiraghi crossa in area, Rover stacca sul secondo palo e batte di testa: 1 - 0 per ... Al 17' Cheddira corre sulla destra,un avversario e crossa, De Col anticipa Benedetti ...

Caprile dribbla il futuro: 'A Bari sto benissimo, vedremo che succederà' Calciomercato.com