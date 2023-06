Canone Rai | se vuoi smettere di pagarlo hai ancora pochi giorni a disposizione | Non ti abbiamo avvisato

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sei stanco di pagare ilRai? Allora affrettati, haiper richiedere l’esenzione allo Stato IlRai è una delle bollette più fastidiose in assoluto da pagare per i cittadini residenti in Italia. Si tratta di un’imposta indirizzata a tutti coloro che hanno almeno un dispositivo collegato all’antenna nella propria abitazione. Se fino a poco fa il pagamento avveniva tramite bolletta della luce, si è deciso ora di fare dietrofront e scindere nuovamente ilRai come imposta unica. Il trucco per non pagare ilRai – Ilovetrading.itFortunatamente però, ci sono alcune condizioni per le quali è possibile richiedere l’esenzione per ilRai 2023. Dovete stare attenti, perché il tempo stringe e a breve non potrete ...