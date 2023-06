Campania Startup per il 2023 | pubblicato l’avviso | finanziati progetti da 75 mila sino a 350mila Euro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAl via la terza edizione del– annualità– per la creazione e il consolidamento diinnovative ad alta intensità di conoscenza, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi innovativi in coerenza con le traiettorie prioritarie della “Strategia regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente – RIS3”. “Con questo strumento – si legge in una nota della Regione – si intende continuare a sostenere la competitività del territorio regionale attraverso il supporto alleinnovative nel processo di crescita che possa assicurarne la sostenibilità di medio – lungo periodo e lo stimolo alla nascita di nuove idee imprenditoriali.è, ...