(Di lunedì 19 giugno 2023) Oggi, Lunedì 19 giugno 2023, riprende il servizio di micro nido nel Comune dipresso i locali comunali dell’ex scuola in località Serradarce. L’interruzione era stata causata dall’emergenza Covid 2020. Le, completamente gratuite per le famiglie, sono destinate a n. 20 bambini fino 36 mesi di età residenti nel Comune di. Il Micro Nido, gestito dalla Cooperativa “Fili d’erba”, sarà attivo fino al 9 agosto c.a. dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 con mensa e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 senza mensa. Nello specifico, l’accoglienza si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per consentire il corretto inserimento dei bambini nella struttura e la socializzazione tra loro e con l’equipe multidisciplinare. Da lunedì 26 giugno e per il proseguo, il micro nido ...

... nello specifico, liRipercorriamo assieme questo fenomeno mutevole e intrigante, in ... che si basa invece su una rappresentazione romanticizzata del mondo naturale e della vita di...... 'Il sindacato USB sostiene la'Cercasi schiavo per la stagione estiva' In città oltre che ... Concerti, festival, kermesse… E ancora i quartieri della 'movida' chevita tra ...... 'Il sindacato USB sostiene la'Cercasi schiavo per la stagione estiva' In città oltre che ... Concerti, festival, kermesse… E ancora i quartieri della 'movida' chevita tra ...

Campagna, riprendono le attività del micronido ZON

Mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, mercoledì 19 luglio e mercoledì 26 luglio l’affascinante dimora eretta a Bordonchio, nella campagna di Igea Marina di proprietà della famiglia Benelli, apre per la pr ...Alla guida del suv Lamborghini un componente del gruppo di youtubers da 600mila followers The Borderline, Matteo Di Pietro.